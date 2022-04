Colo Colo se prepara para enfrentar a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo por la undécima fecha del Torneo Nacional 2022.

En la última conferencia de prensa previa al duelo del domingo, el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, remarcó la trascendencia del partido en la lucha por el título. “Nuestro objetivo principal de la temporada es el Torneo Nacional. Tenemos que tratar de ganar este partido para que ninguno de los equipos que vienen atrás nos superen en la tabla”, apuntó.

Pese a la complicada situación en la que llega el UC, como el equipo con más derrotas del torneo, el técnico espera un disputado partido en San Carlos de Apoquindo. “Doy fe de que todos los jugadores que tiene Católica son muy buenos y nuestros futbolistas lo saben. Que no hayan sacado buenos resultados no quiere decir que no será un partido duro y difícil”, aseguró.

Por otro lado, Quinteros fue consultado por las declaraciones de Maximiliano Falcón, quien encendió los ánimos al renegar de la rivalidad entre los equipos. “No quiero entrar en polémicas ni contradecir, las opiniones son personales y cómo lo siente cada uno. Es un partido muy importante y se puede tomar como clásico. Cuando estaba en Católica lo tomábamos así. Ojalá que sea un lindo espectáculo para el fútbol y para quienes vayan al estadio. Que gane el que juegue mejor”, expresó.

En cuanto a la conformación del equipo titular, el estratega confirmó que esperarán por Juan Martín Lucero hasta el día del partido. “Entrenó bien, pero diferenciado. El domingo vamos a tomar la decisión con él para ver si lo llevamos o lo esperamos al miércoles. Ha entrenado sin dolor por ahora”, expuso. El que sí sería desde la partida es Gabriel Suazo, quien fue puesto en duda durante la semana, pero el entrenador manifestó que lo ha visto bien en los entrenamientos.

Por último, Gustavo Quinteros adelantó el vital choque que tendrán luego de enfrentar a la UC, frente a River Plate por la tercera fecha de los grupos de la Copa Libertadores. De ganar su compromiso, el Cacique será el líder exclusivo de su zona. “Ojalá que el día miércoles podamos dar un paso importante para estar más cerca de la clasificación a la siguiente ronda”,

El encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo se jugará en San Carlos de Apoquindo, este domingo 24 de abril desde las 12:30 horas y será transmisión de ADN Deportes.