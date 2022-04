¿Es o no un clásico? Los Tenores comentaron los polémicos dichos de Falcón en la previa del Universidad Católica-Colo Colo

Durante la jornada de este jueves, en panel de Los Tenores de ADN comentó las polémicas declaraciones que realizó el zaguero de Colo Colo, Maximiliano Falcón, en la previa del clásico contra Universidad Católica.

En rueda de prensa, el “Peluca” le restó importancia a la histórica rivalidad entre ambos equipos al no considerarlo un “clásico”.

En este contexto, el “Tenor Goleador” Luka Tudor señaló que “si para Falcón no es un clásico o un superclásico, es respetable, lo importantes es cómo ande la cosa en la cancha, y el último campeón fue Católica, nada más”.

Por su parte, Rodrigo Hernández valoró los dichos del jugador albo en la previa del atractivo choque. “Es parte del folclor y es entretenido, le pone un poco de picante y de eso se trata. De repente uno es muy serio en los análisis, y las provocaciones van en esta línea. Si lo hace en el marco del respeto y buena onda, no hay problema”, indicó “El Que Más Sabe”.

Mientras que el “Tenor Fundador” Juan Cristóbal Guarello sostuvo que “lo de Falcón no creo que sea un detonante, y no sé si es clásico o no clásico, pero lo importantes es que en Colo Colo esta es la oportunidad para matar a Católica en el campeonato. Futbolísticamente, este partido es importante para ambos equipos “.

El compromiso entre Universidad Católica y Colo Colo se jugará en San Carlos de Apoquindo, este domingo 24 de abril desde las 12:30 horas y será transmisión de ADN Deportes.