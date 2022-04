Gary Medel ha tenido una destacada temporada con el Bologna. Pese a la expulsión en el último encuentro ante la Juventus, el “Pitbull” ha sido titular en gran parte de la campaña y espera mantenerse en Europa durante el próximo año.

En conversación con ESPN Chile, el defensa explicó que en 2021 pensó en regresar a Sudamérica por el mal presente que vivía en Italia. “El año pasado no quería seguir en Europa y tenía ganas de volverme. Tuve un año de mierda, con muchas lesiones, y estaba en un momento malo. Luego me iba a ir a España, teníamos todo listo y al final no se dio”, expuso.

Sin embargo, el zaguero se mantuvo en el cuadro italiano y ha logrado recuperar su buen nivel durante la temporada 2021/22. “Me quedé en Bologna y de un momento a otro todo cambia. Me siento bien y quiero estar un año más compitiendo. No estoy en un club grande, pero sí compito todos los fines de semana con jugadores muy buenos, de un alto nivel, y la competitividad me motiva”, aseguró el jugador, sepultando, de momento, la posibilidad de regresar a la UC.

Por último, Gary Medel reiteró su deseo e intención de continuar en el próximo proceso de la Roja. “Quiero estar en la selección hasta que llegue otro mejor que yo y sienta que perdí el puesto. Yo no lo voy a regalar para nada. Me costó una eternidad ganarme el lugar, se lo saqué a Pablo Contreras, Waldo Ponce, los que estaban. Lo hice por mi rendimiento, lo que daba y lo que entrenaba”, concluyó el futbolista de 34 años.

Debido a la tarjeta roja que recibió ante la Juventus, el defensa chileno no podrá estar en los próximos dos encuentros del Bologna, frente al Udinese y al Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Además, Medel fue sancionado con una multa de cinco mil euros, cifra cercana a los 4,4 millones de pesos chilenos.