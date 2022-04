Fabián Estay y viaje de Cagigao a Europa para encontrarle un DT a la Roja: “Yo no sé a qué va, ¿a buscar a Klopp, a Guardiola?”

Por estos días el Director Deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, Francis Cagigao, se encuentra en Europa buscando a un entrenador que suceda a Martín Lasarte en el banco de la Roja para el próximo proceso, después que el equipo de todos no lograra clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Lo anterior fue criticado por Fabián Estay. En conversación con ADN Deportes el exseleccionado se mostró contrario al viaje de Cagigao al Viejo Continente.

“Me encantaría que prepararan unos ocho meses a un técnico y se juntara con diferentes técnicos, hacer un perfil o hacer un proyecto sobre qué queremos para Chile, no que vengan los técnicos a preparar un proyecto”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Yo no sé a qué va ir a Europa, ¿a buscar a Klopp, a Guardiola? Acá pueden preparar algún técnico joven chileno. Está Ronald Fuentes, Miguel Ramírez, el Coto Sierra, pero no ir a buscar un técnico a Europa, ya que no sé a quién va a traer”.

Por otra parte, uno de los nombres que más suena como reemplazante de Lasarte es Eduardo Coudet, quien actualmente dirige al Celta de Vigo de la primera división de España.