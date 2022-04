El mensaje de Diego Rivarola a Gustavo Quinteros: “Si hay alguien al que no perjudican mucho en la historia ha sido Colo Colo”

Este martes, Colo Colo festeja un nuevo aniversario de fundación cumpliendo 97 años, y si bien todo ha sido festejos en Macul saben que los desafíos que se les aproximan no son menores.

Este fin de semana, el “popular” irá hasta Las Condes para visitar a la Universidad Católica por la undécima jornada del Torneo Nacional, para que tres días más tarde, se mida ante River Plate por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022.

Precisamente la programación del duelo ante la UC fue tema de conversación el pasado fin de semana. En ello, Gustavo Quinteros se quejó y aseguró que a Colo Colo “nos castigan siempre, jugando un clásico tres días antes, a un equipo que está representando a Chile en la Copa Libertadores”, dijo.

“Son cosas raras que suceden y uno no se lo explica. Es raro que nos perjudiquen y me gustaría que esa persona salga a explicarle a la gente y a mi como entrenador, por qué nos ponen un clásico tres días antes”, dijo el adiestrador del “cacique”.

Ante esas quejas, Diego Rivarola salió al paso y comentó que: “Quinteros hace pocos años que está. Los que hemos estado hace muchos años sabemos que si hay alguien al que no perjudican mucho en la historia ha sido Colo Colo. Entonces no conoce mucho de la historia de Colo Colo ni del fútbol chileno”, dijo en ESPN.

El ex delantero de los azules, hoy comentarista deportivo, agregó que: “me parece que él está hoy en día en un muy buen lugar y se está aprovechando de eso para poner esto en palestra. Porque si no se estuviese en un buen lugar yo no creo que daría estas declaraciones, le bajaría el perfil”, sostuvo.

“Hoy está aprovechando este momento y desaprovechando por otro lado. Qué lástima que se estén enfocando en esto y no en lo bien que juega Colo Colo, porque es un tremendo Colo Colo, que juega muy bien. Enfocar su discurso porque lo quieren perjudicar me parece muy desafortunado”, cerró el ex ariete y capitán de los universitarios.