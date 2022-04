Universidad Católica cayó 1-0 ante Huachipato por la décima fecha del Torneo Nacional y el técnico Cristian Paulucci sigue complicado en la dirección técnica del tetracampeón del fútbol chileno.

Los preocordilleranos sumaron su sexta derrota en el campeonato y se mantienen lejos de los puestos de avanzada. Cuando el encuentro en Talcahuano estaba 0-0, Diego Valencia fue expulsado por una fuerte infracción y condicionó el compromiso para su equipo.

“Hasta la expulsión teníamos el partido controlado. Manejábamos el balón, el primer tiempo Huachipato se replegó y salió de contra. Sentíamos que lo podíamos ganar y la expulsión transformó todo en otro partido. Esa situación desvirtuó todo”, manifestó el entrenador de la UC tras la derrota.

De todos modos, el argentino deslizó una autocrítica y remarcó que atraviesan un complejo panorama. “No venimos bien, esa es la realidad. El funcionamiento no es de lo mejor y cuando uno pierde se ve todo peor”, complementó.

En cuanto a su continuidad en la banca estudiantil, Paulucci reconoció que le preocupa no revertir el rumbo. “Eso siempre está en evaluación, la dirigencia siempre está viendo el trabajo de nosotros. Por supuesto que me preocupa la situación en la que estamos y no levantar cabeza”, sostuvo.

Por último, Cristian Paulucci adelantó los duros desafíos que tendrá el equipo en sus próximos dos partidos. Primero, el equipo chocará ante Colo Colo por el Torneo Nacional y luego recibirá a Flamengo por la tercera fecha de los grupos de la Copa Libertadores.

“Sabemos que nos vamos a enfrentar a dos grandes rivales. Un equipo está haciendo muy bien las cosas en el medio local e internacionales como Colo Colo. Estamos enfocados en hacer bien las cosas en ese partido. Esta derrota nos golpea, nos pega un sacudón terrible”, concluyó.

El enfrentamiento entre Universidad Católica y Colo Colo se jugará en San Carlos de Apoquindo, el próximo domingo 24 de abril desde las 12:30 horas.