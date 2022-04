“Ha sido una vergüenza”: presidente del Barcelona estalló tras la eliminación de la Europa League

Una inédita situación se generó en el partido entre el Barcelona y el Eintracht Frankfurt por la Europa League, duelo que ganaron los alemanes por 3-2 en el Camp Nou.

Las gradas del Camp Nou, en su mayoría estaban repletas por hinchas del cuadro visitante, lo que generó la molestia de todo el plantel culé, incluido el DT Xavi Hernández y el presidente del club, Joan Laporta.

Precisamente el mandamás de los culés habló con ‘Barça TV’ para especificar su molestia por lo ocurrido.

“No hemos podido ganar y hay que aceptarlo. En el fútbol suceden situaciones así. Estamos tristes y enfadados, pero hemos de seguir adelante y luchar por la Liga”, empezó diciendo un Laporta, que enseguida abordó el problema que se vivió en la grada.

En esa línea, añadió que “lo más preocupante es que ha sido una vergüenza lo que ha pasado. No se puede volver a repetir. Tenemos buena parte de la información y necesitamos tiempo para procesarlo y tomaremos medidas. Es indignante y vergonzoso lo que ha pasado“.

Finalmente, el directivo cerró diciendo: “No podemos evitar determinadas situaciones, pero a partir de ahora habrá que ser más estrictos. No permitir situaciones que se han hecho a lo largo de toda la historia. Tenemos la información de seguridad y tiketing. Todo apunta a unas situaciones que no deberían haberse producido. Tomaremos medidas y explicaremos las medidas. Como culé me siento avergonzado de ver tantos aficionados del rival y menos de los nuestros. He sentido vergüenza y lamento lo ocurrido“.