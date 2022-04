Paulucci tras el agónico triunfo de Católica: “Por el momento que estamos viviendo, no podíamos esperar lujos”

El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, valoró el triunfo de su escuadra por 2-1 sobre Sporting Cristal en la Copa Libertadores, a pesar de que recién lograron ganarlo con un penal en el epílogo.

“Estoy muy contento. Fue un partido parejo, pero que ahora nos significó un gran triunfo. La autocrítica siempre está. No estábamos acostumbrados a la mala racha porque somos un equipo ganador”, comenzó diciendo.

Leer también Universidad Católica venció en la agonía y con un penal a Sporting Cristal por la Copa Libertadores

En esa línea, añadió que “por el momento que estamos viviendo, no podíamos esperar lujos. Había que ganar y estamos muy contentos. Fue terrible desde lo físico”.

“Yo nunca mando al equipo para atrás. A veces nos pasa porque el equipo rival también juega, pero en nuestra esencia no está replegarnos“, agregó el DT.

Finalmente, tuvo palabras sobre el polémico penal que le cobraron a favor: “No he visto por televisión el penal. Estas cosas pasan. La otra vez le cometieron un penal a Zampedri y nadie me preguntó”, cerró.