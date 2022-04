Deportes La Serena sorprendió a Universidad Católica y se quedó con el triunfo 2-0 en San Carlos de Apoquindo, por la novena fecha del Torneo Nacional 2022. La escuadra de Cristian Paulucci sumó su quinta derrota en el campeonato, la quinta en seis partidos por el campeonato, y pierde terreno en la lucha por el título.

Los cruzados llegaron al encuentro tras caer ante Talleres de Córdoba en su debut por Copa Libertadores, y, debido a su participación en el certamen continental, el técnico argentino decidió darle descansos a los titulares.

Tras la nueva caída de sus dirigidos, el entrenador asumió la culpa por el resultado. “Él único responsable soy yo. Jugamos un mal partido y con el plantel que tenemos es imposible jugar así”, manifestó.

“A veces los jugadores se cansan de los entrenadores. Voy a hablar con ellos para ver qué pasa. No quiero ser una molestia para el club”, complementó.

De todos modos, tras la declaración que daba pie para especulaciones sobre su salida, Cristian Paulucci aseguró que no evalúa esa opción de momento. “Se interpretó mal, dije que voy a hablar con los jugadores. Me siento respaldado por ellos y la dirigencia. El día que no sienta eso, me voy para mi casa”, concluyó.

Con la derrota ante La Serena, la UC marcha -momentáneamente en la novena posición de la tabla con 12 puntos.

El próximo compromiso de Universidad Católica será ante Sporting Cristal en San Carlos de Apoquindo, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido se jugará este martes 12 de abril y los precordilleranos tienen la necesidad de sumar para mantenerse en la disputa por la clasificación a octavos de final.