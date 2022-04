¿No será mucho? Pablo Guede preguntó si podía dormir en el estadio del Málaga: “Es espectacular, no hay sitio mejor”

Feliz está Pablo Guede en Málaga. El exentrenador de Colo Colo debuta este sábado ante Valladolid en La Rosaleda por la Segunda División de España. Y la afición de los “boquerones” está ilusionada con el argentino. Tanto, que se espera la mayor asistencia de público en lo que va de temporada.

“La semana fue muy buena desde el primer entrenamiento, con mucha intensidad, comprometidos con la causa todos. Muy contento con el trabajo de los chicos. Es difícil que asimilen en tan pocos entrenamientos lo que uno quiere, pero no es excusa, hay que salir a competir. Es un partido muy difícil”, dijo el ex DT de Palestino en declaraciones que recoge Málaga Hoy.

Y consultado por la ilusión que tienen los hinchas del cuadro blanquiazul, Pablo Guede comentó: “Sé que no fallan, lo tengo que claro. Influir claro que puede La Rosaleda llena, que lo vimos cientos de veces. Alentar, apoyar no importe lo que pase, y seguir apoyando. Es lo que toca. No es por mí, es el malaguismo. Ante estas situaciones se vuelca siempre. ¿Presión por eso? Ninguna, felicidad ver La Rosaleda llena, es una felicidad”.

Pero el trasandino va más allá. Contó que está viviendo “muchas emociones y trabajando muchísimo” en Málaga. “Está bárbaro el estadio, el vestuario, que canten… pero el sábado hay que ganar. Es una situación en la que no tuve mucho tiempo. Tuve una comida con gente que realmente quiero del club, un par de horas me relajé, y la llegada es que son muchos sentimientos encontrados. Pregunté si había una habitación para dormir acá en vez de ir al hotel. Es para mí espectacular este estadio, no hay sitio mejor”, añadió Pablo Guede.

Málaga marcha en la 17° posición de la Segunda División española, a seis puntos de los puestos de descenso y aún con ocho partidos por jugar. Además, acumula cuatro fechas sin ganar y en los tres últimos partidos ha perdido, por lo que un triunfo ante Valladolid -que está segundo- aparece como vital para no seguir acercándose a la Primera División RFEF, la tercera categoría del fútbol ibérico.