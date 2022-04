La madrugada de este jueves se confirmó la finalización del paro del Sindicato de Árbitros originado por los despidos masivos de jueces nacionales por parte de la Comisión de Árbitros, liderada hasta este miércoles por Javier Castrilli.

Los réferis levantaron un petitorio a la ANFP, que exigía la salida de Castrilli y los otros dos miembros de la comisión, Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas. Además, se solicitaba la reincorporación de catorce árbitros cesados durante la gestión del argentino.

El ente rector del fútbol chileno aceptó las condiciones establecidas y los jueces acordaron el final del paro. “Después de una larga negociación en la que se expusieron los términos, de su parte y la nuestra, a contar de hoy (jueves) se establece el término del estado de reflexión que hemos realizado”, comunicó Felipe González, uno de los voceros e integrante de la comisión negociadora de los árbitros.

“Sentimos que se llegó a un buen acuerdo, ya que se respondió a nuestras dos peticiones fundamentales. Esperemos que esto siga por el camino que el país necesita”,

Por su parte, otro de los miembros de la comisión del Sindicato de Árbitros que lideró las negociaciones con la ANFP, el réferi Cristián Droguett, manifestó que los árbitros no tenían contemplada la paralización. “No queríamos llegar acá. No fue un capricho, nosotros no quisimos imponer, pero las cosas no se hicieron bien y tuvimos que tomar esta medida. Que nos sirva de experiencia y no se repitan estas situaciones”,

En cuanto a la confesión de Francisco Gilabert en audios publicados por ADN Deportes, en los que reconoce presiones para sancionar un penal a favor de Huachipato ante Deportes Copiapó en la Liguilla de Promoción, Felipe González prefirió no extrapolar situación. “Esto fue algo puntual que pasó en un partido. La integridad y la honorabilidad de los árbitros no está en juego y lo vamos a ir demostrando en el transcurso del campeonato”, apuntó.

Respecto al nombramiento de la futura Comisión de Árbitros de la ANFP, González remarcó que esa es responsabilidad exclusiva del organismo en Quilín. “Eso es potestad de la ANFP. Nosotros no tenemos ninguna injerencia respecto a quién llegue al cargo. De momento estarán de forma interina Francisco Caamaño, Patricio Basualto, Paola Barría, Juan Reyes y Jorge Díaz”, expuso.

Con el fin del paro, los árbitros nacionales confirmaron que la novena jornada del Torneo Nacional 2022 se podrá desarrollar con normalidad. Las acciones de la fecha comenzarán este sábado 9 de abril a las 15:00 horas con el compromiso entre Everton y Huachipato en el estadio Sausalito.