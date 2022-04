Con Arturo Vidal los últimos 12 minutos, Inter de Milán venció a Juventus para seguir soñando con el Scudetto

El Inter de Milán logró una trabajada victoria como visitante por 1-0 ante la Juventus en duelo válido por la fecha 31 de la Serie A, manteniendo sus opciones matemáticas de pelear por el bicampeonato del fútbol italiano.

En un primer tiempo muy intenso en Turín, ambos equipos estuvieron a la altura de las expectativas de un “clásico” como el que ambos clubes protagonizan. Milan Skriniar tuvo la apertura de la cuenta para los neroazzurros a los 8 minutos con un fuerte cabezazo que fue contenido por Szczesny. Al minuto, reaccionó la “Vecchia Signora” con un remate de Giorgio Chiellini que se estrelló en el horizontal.

Luego, el juego quedó marcado por la pierna fuerte en ambos clubes y todo tuvo su corolario al cierre de la primera fracción, cuando, tras revisión VAR, se cobró penal tras falta sobre Denzel Dumfries. Hakan Calhanoglu remató a la derecha de Szczesny, que reaccionó a tiempo. El turco anotó en el rebote, pero el juez ordenó repetir el disparo por invasión de los jugadores del cuadro local.

En el segundo intento, Hakan Calhanoglu no tuvo más dudas y en su segunda ocasión sí pudo darle la ventaja al cuadro de Simone Inzaghi, que de todas formas sufrió durante la segunda etapa para mantener la ventaja.

1-0 Inter.

Çalhanoğlu CONVERTS THE PENALTY! THIS TIME THEY TAKE THE LEAD!

pic.twitter.com/sNU3jIkBOK

