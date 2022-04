Javier Parraguez a un paso de su primer título en Brasil: Sport Recife y Fortaleza empataron en la final de ida de la Copa do Nordeste

Durante la noche de este jueves, Sport Recife, con Javier Parraguez en cancha, consiguió un agónico empate 1-1 ante Fortaleza en calidad de local por la final de ida de la Copa do Nordeste de Brasil.

Las emociones en el encuentro no llegaron hasta los minutos finales. A los 85′, Zé Welison abrió la cuenta en el cuadro visitante y complicó las cosas para los dueños de casa, sin embargo, a los 90+4′, Bill apareció de manera agónica y selló la igualdad para la escuadra del chileno.

Por su parte, el exdelantero de Colo Colo nuevamente fue titular en su elenco y disputó todo el partido, no obstante, no logró ser protagonista en el marcador como lo venía haciendo en cotejos anteriores. En la otra vereda, Ángelo Henríquez no fue convocado para este partido en el elenco forastero.

Ahora, la final quedó abierta para la revancha de la Copa do Nordeste, la cual se disputará el domingo 3 de abril con Fortaleza como local recibiendo al Sport Recife de Javier Parraguez.

De lograr un resultado positivo, el “Búfalo” podría coronarse con su primer título en Brasil, en un arranque de temporada destacable donde ya cosecha 7 goles en 13 partidos desde que llegó al fútbol brasileño.