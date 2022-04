En su preparación para la Copa América Colombia 2022, la Roja Femenina enfrentará a Argentina en dos partidos amistosos a disputarse en Córdoba y San Luis.

Dentro de las 23 nominadas por José Letelier para los compromisos se encuentra Thiare Parraguez, delantera de O’Higgins. En conversación con los canales oficiales del club, la futbolista de 21 años y actual goleadora de su equipo, manifestó su felicidad por su primera convocatoria.

“Se están cumpliendo mis sueños. De verdad, todavía no lo puedo creer, sigo alucinando con este llamado a la selección. Es emocionante, algo que se ve muy lejano, pero con sacrificio este tipo de cosas se puede lograr”, expresó.

Además, Parraguez realizó una particular confesión sobre cómo supo que estaba convocada a la selección chilena. “Me enteré por Facebook. Siempre veía las convocatorias, las arqueras, defensas y cuando llego a las delanteras, veo que la última que aparecía era yo. No lo podía creer”,

Los compromisos de la Roja Femenina ante la selección argentina se jugarán el próximo el jueves 7 de abril y el domingo 10, en Córdoba y San Luis, respectivamente.