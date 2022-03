De sufrir a favorito: Portugal estará presente en Qatar 2022 como cabeza de serie

Bruno Fernandes ayudó para que Cristiano Ronaldo siga con la ilusión intacta. Portugal no permitió sorpresas, venció a Macedonia del Norte por el repechaje mundialista de Europa y estará presente en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

El volante del Manchester United apareció en el minuto 32 y 65 para anotar los dos goles con que los lusos vencieron al sorprendente cuadro de los “linces rojos”, que venía de dejar en el camino al campeón de Europa, Italia.

Con la confirmación de Portugal dentro de la Copa del Mundo de Qatar 2022, los lusos pasaron de sufrir a ser uno de los cabeza de serie para quedarse con el Mundial que se disputara fines del presente año.

Esto porque según las bases y el ranking FIFA , Portugal con CR7 a la cabeza se sumó como cabeza de serie para el sorteo de este viernes en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, en Qatar.

El equipo de Cristiano Ronaldo estará en el bolillero número uno del sorteo junto a Qatar (anfitrión), además de España, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, e Inglaterra.

