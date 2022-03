Álvaro Brun: “Uruguay no va a regalar nada. No le veo debilidades”

El volante uruguayo de Universidad de Chile, Álvaro Brun, conversó con Los Tenores y analizó, como conocedor del fútbol charrúa, el nivel con el que Uruguay afrontará el duelo de este martes ante la Roja.

“No llega con la presión de lograr la clasificación, pero siendo uruguayo creo que no va a regalar nada Uruguay, le gusta terminar bien las competencias. El grupo va a dejar todo, como siempre lo hace, para conseguir un resultado positivo. Además, con Chile hay una rivalidad más fuerte con lo ocurrido en los últimos años”, comentó el mediocampista de la U, que al momento de “aconsejar” a la selección chilena planteó las fortalezas de su país.

“Nuestro goleador está peleando por ser el histórico de las Eliminatorias, va a tener el arco entre ceja y ceja, no deben descuidarlo. No le veo debilidades a Uruguay. En los juegos anteriores ha mantenido el cero. Defienden los 11 jugadores“, aseguró Álvaro Brun, quien además destacó la labor de Diego Alonso en Uruguay.

“Se ve esa selección que contagia al pueblo uruguayo, se los ve con otra energía y eso se refleja en los resultados. Nos enorgullecen (…) Tienen claro el mensaje del técnico, que le gusta salir a proponer. Le gusta jugar por banda, usando jugadores jóvenes que no venían siendo citados. Una de las cosas que cambió fue la actitud, lo ves a cada jugador metido, festejando cada trancada”, comentó.

“Uno es agradecido al proceso del Maestro Tabárez, que no se fue de la manera que merecía, pero quizá Uruguay precisaba el cambio. Tabárez ordenó el proceso de selección también a nivel de juveniles, con un ordenamiento que fue encabezado por él“, reconoció Álvaro Brun, que así como destacó a Uruguay resaltó las capacidades de la Roja.

“A Arturo Vidal lo quiero siempre en mi equipo. Si a Chile lo dejas jugar, te hace destrozos. Tiene jugadores con muchas características por fuera y sumaron gente en el centro del área. Ojalá Ronnie Fernández tenga la oportunidad de jugar. Llama la atención que no esté entre los 4 clasificados, pero esta es una clasificatoria muy complicada, y cuando no lo liquidas, sufres”, aseguró.

Álvaro Brun y el momento de Universidad de Chile

Al margen de lo que sucederá hoy con su país ante Chile, también tuvo palabras para el presente de la U. “Ya estamos pensando en el clásico, ahí tenemos que hacer al pie de la letra lo que empezamos a entrenar hoy. Será un partido muy importante para nosotros, tenemos que tener esa estabilidad en resultados y juego. Venimos siendo más sólidos, pero tenemos que agregarle más el controlar el juego con la pelota. Vamos a buscar los tres puntos”, sostuvo, aliviado con la victoria ante Unión Española del domingo pasado.

“Te juega en la cabeza que vas ganando y que hace cuatro fechas no lo hacías. Quiero resaltar la actitud del equipo, metimos y conseguimos el resultados. A base de eso se va a encontrar el mejor juego y la confianza. Hablamos todo esto, sabemos que Unión Española nos pudo empatar, pero tuvimos a un gigante Campos, que estuvo a la altura del partido. Nos salvó la pelota en un par de pelota y entró gente fresca, con juventud, en la que el técnico está empezando a confiar más”, apuntó.

Por lo mismo, se mostró feliz con la cancha del Elías Figueroa. “Me sentí más cómodo en Valparaíso que en Santa Laura por la cancha, pasto cortito que me acomodó más. Si tengo que elegir yo, prefiero Valparaíso (…) En el fútbol chileno, todos los equipos imponen buen ritmo y buscan atacar. En Uruguay es más friccionado, no te dejan jugar tanto. Lo veo más de ida y vuelta, sobre todo en los segundos tiempos”, señaló el jugador de 34 años.

Al cierre de la conversación con Los Tenores, se animó a contar con qué jugadores del fútbol chileno se ha sorprendido. “Méndez, de Unión Española, me gustó mucho, tiene carácter, se peleó con todos mis compañeros pero para bien. Tiene personalidad fuerte, ahí Chile va a encontrar un volante con un crecimiento bárbaro. Solari me parece muy bueno también. Pablo Hernández también, toca poco la pelota pero es muy incisivo. Di Yorio me gusta también, va a todas, con un físico tremendo y que está convirtiendo”, cerró.