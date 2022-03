La advertencia del presidente de Atlético Mineiro para renovarle el contrato a Eduardo Vargas

En Atlético Mineiro están interesados en renovar el contrato de Eduardo Vargas ante el buen nivel que ha mostrado desde su llegada al cuadro “Galo” en 2020. Sin embargo, el presidente del cuadro de Belo Horizonte, Sérgio Coelho, explicó un factor que será clave tanto para que “Turboman” como otros jugadores del club puedan seguir en los próximos años.

“Atlético Mineiro está interesado en la renovación, siempre que sean cantidades que podamos pagar”, indicó en conversación con Radio Itatiaia de Brasil respecto del futuro de Eduardo Vargas y las negociaciones por su contrato.

El atacante nacional, junto al lateral Mariano y el central Igor Rabello, son los focos al momento de renovar o no sus vínculos contractuales. “Esto es parte de un plan. Intentamos solucionarlo con mucha antelación para no tener problemas más adelante. Todos aquellos a los que les falta renovar sus contrato, simplemente que no se queden si no quieren”, comentó Sérgio Coelho.

Desde su llegada a Brasil en noviembre del 2020, ya suma 15 goles en 63 partidos por el “Galo”. Además, fue parte del plantel que ganó el segundo Brasileirao en la historia del club, por lo que está bien evaluado. Sin embargo, como dijo el presidente del equipo brasileño, habrá que ver si llegan a acuerdo en lo económico con el jugador de 32 años.