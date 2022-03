Una de las figuras de Universidad de Chile en la victoria sobre Unión Española fue el volante uruguayo Álvaro Brun, quien se mostró autocrítico respecto al nivel que ha mostrado el equipo.

“Nos falta mucho. Hemos corregido la solidez, estamos más ordenados y agrupados defensivamente. Eso nos está fortaleciendo, tenemos jugadores que mitad para arriba pueden hacer una diferencia, pero todavía estamos al debe“, aseguró en conversación con Futuro Fútbol Club.

Junto con eso, Álvaro Brun recalcó la forma de juego que debe pulir Universidad de Chile. “Tenemos que controlar más los partidos con la posesión de la pelota, tenemos los jugadores para eso. Es cuestión de agarrar confianza, los resultados positivos ayudan para que se vea la U que todos queremos”, comentó el charrúa.

Álvaro Brun, “fascinado” con Valparaíso

El estadio Elías Figueroa fue testigo del primer gol del jugador de 34 años con la camiseta de la U y el ex Montevideo City Torque se mostró muy cómodo con el recinto de la Quinta Región.

“Si me das a elegir, entre Santa Laura y el de ayer, me gustó muchísimo el de ayer. El pasto estaba corto, el estadio es lindo y vez toda la cancha, sin desniveles. Si tenemos la opción de elegir un estadio no lo sé, pero el de Valparaíso me gustó mucho“, comentó el uruguayo, que aseguró en Futuro Fútbol Club la zona del campo en que está más cómodo.

“El sistema en el que me siento mejor y le damos solidez a la defensa es jugando yo solo de 6. No tengo problema en jugar de doble 5, pero con Felipe Seymour nos puede pasar lo que ocurrió en el clásico, donde los dos íbamos a buscar la misma pelota. Para eso precisas trabajo. Con Gallegos y Poblete me siento bien , pero nos podemos sentir mejor”, cerró.