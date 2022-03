Este domingo, Universidad de Chile derrotó 3-0 a Universidad de Concepción por la cuarta fecha del Campeonato Femenino 2022 y las azules continúan con su arranque perfecto en el torneo.

En el compromiso disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, el cuadro laico se quedó con el triunfo con goles de Sonya Keefe, Rebeca Fernández y Natalia Cayupán.

Con este resultado, las estudiantiles escalaron al primer lugar de la tabla con 12 puntos, mismo puntaje que Santiago Morning, pero la “U” cuenta con mejor diferencia de gol.

En las cuatro jornadas disputadas, las dirigidas por Carlos Véliz han convertido 22 goles y solo han recibido un tanto en contra, en la goleada 9-1 ante Everton de Viña del Mar en el inicio del certamen.

En otros partidos de la cuarta fecha, Santiago Morning derrotó 2-0 a Fernández Vial, Colo Colo goleó 6-0 a Deportes La Serena y Palestino superó por 5-0 a Deportes Antofagasta.

En la próxima fecha del Campeonato Femenino 2022, Universidad de Chile recibirá a Colo Colo por el Superclásico. Sin embargo, el partido no podrá jugarse el próximo fin de semana, debido a que los equipos cuentan con once jugadoras convocadas al Sudamericano Femenino Sub 20.