Javier Parraguez se ha convertido en un jugador clave para el Sport Recife de Brasil por lo mostrado en los últimos partidos. Cinco goles ha anotado el delantero en once encuentros, rendimiento que tiene contento a los hinchas y sus compañeros de plantel.

Precisamente, Ray Vanegas, atacante colombiano que actúa en el mismo club que Parraguez, elogió al ariete chileno. “Es un jugador de mucha experiencia, de mucho recorrido en el fútbol chileno y ha tratado de irradiar eso. Esa tranquilidad, esa paciencia que se requiere cuando el equipo de pronto no anduvo bien”, señaló en diálogo con As Chile.

“La senda del triunfo empezó con él, marcando un gol contra Náutico, rival de patio. Ahí fue que se vinieron sus goles. Entonces, me parece que ha aportado mucho en ese sentido. Su paciencia fue fundamental y nunca se desesperó mucho”, indicó Vanegas sobre el aporte del “Fúfalo”.

En cuanto a su buena relación con el ex Colo Colo, el colombiano mencionó que “siempre salimos a cenar juntos. Es un gran ser humano. Creo que es el jugador con el que he tenido más afinidad y compañerismo. Me enorgullece tenerlo de compañero”.

Además, Ray Vanegas se la jugó y aseguró que Javier Parraguez debería ser citado en Chile. “Para mí sería normal que lo llamen, porque es un gran jugador. Viene haciendo goles y está en un momento en el que la Selección lo necesita. Creo que sería una linda oportunidad para él”, añadió.

Sport Recife jugará contra Clube de Regatas Brasil este domingo a las 18:30 horas por las semifinales de la Copa do Nordeste.