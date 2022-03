Cristián Zavala, delantero de Colo Colo, se sometió a la dinámica de preguntas en donde los hinchas albos le hacen una consulta a algún jugador del plantel mediante las redes sociales del club.

En este sentido, uno de los fanáticos del “Cacique” le preguntó al delantero en qué equipo de Europa le gustaría jugar y a qué compañero se llevaría con él.

A través de un video publicado en las redes de Colo Colo, el ex Deportes Melipilla comentó que su destino preferido está en la Premier League. “A Europa me iría al club que siempre he soñado, que es el Arsenal”, indicó el ariete.

En cuanto al jugador del plantel albo con el cual le gustaría jugar en el Arsenal, Cristián Zavala mencionó que “me llevaría a mi gran compañero Maximiliano Falcón, porque es uno de los que más me hace reir y lo encuentro un jugadorazo”.

En este Torneo Nacional 2022, el delantero de 22 años ha disputado cuatro de los siete partidos que ha tenido Colo Colo hasta la fecha.