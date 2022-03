Maximiliano Falcón aguarda “ansioso” el sorteo de Copa Libertadores: “Siempre hay cosas para mejorar, esos equipos no te perdonan”

El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, comentó sus sensaciones respecto del sorteo que se realizará este viernes, en Luque, respecto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Estoy con mucha ansiedad de saber los equipos que nos va a tocar en Copa Libertadores, estamos muy motivados y para eso ayuda ganar partidos seguidos y que no te hagan goles. Son todos detalles que suman para esta competencia tan importante, donde hay rivales más fuertes y cada error puede ser una catástrofe porque no te perdonan a ese nivel“, comentó el central charrúa.

Hay una estadística que alienta a Maximiliano Falcón de cara al sorteo de Copa Libertadores, considerando que hasta ahora son el equipo con menos goles recibidos en lo que va del Torneo Nacional 2022.

Con apenas 4 goles en contra, el “Peluca” valora la estadística pero no se confía de mantener aquello a nivel continental. “Siempre hay cosas para mejorar, esos equipos son contundentes y no te perdonan. Es lo que tratamos de buscar arriba y afinar cada detalle en la zona defensiva para no dejarle ninguna opción al rival”, planteó.

𝐋𝐀 𝐕𝐎𝐙 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐋𝐔𝐂𝐀 ⚪⚫ Palabras de Maximiliano Falcón tras el último triunfo, además adelantó lo que será el sorteo de Copa Libertadores.🏆#VamosColoColo 🤟🏼#VamosPorTodo 👊🏼 pic.twitter.com/A1pncStjwz — Colo-Colo (@ColoColo) March 22, 2022

Maximiliano Falcón, con el corazón dividido entre Chile y Uruguay

En la conversación con el sitio oficial de Colo Colo, también anticipó otro escenario particular: el duelo entre la Roja y la Celeste, el martes 29, donde ambos equipos se jugarán su chance de clasificar a Qatar 2022.

“Está muy peleado. Espero que Uruguay pueda pasar, pero también me gustaría que pase Chile. Me recibieron muy bien, le agarré mucho cariño al país y al club. Me han tratado muy bien con mi familia, estuvieron cuando estuvimos en momentos difíciles”, comentó un conciliador Maximiliano Falcón.

Hasta ahora, además, el uruguayo de 24 años ha sido titular en las siete fechas que han transcurrido del Torneo Nacional 2022 y espera mantener dicho status a nivel de Copa Libertadores.