Juan Martín Lucero no se nubla con su doblete ante Palestino: “Mientras gane Colo Colo, que haga el gol quien sea”

Juan Martín Lucero anotó dos goles y entregó una asistencia en la goleada de Colo Colo por 5-0 ante Palestino, pero lejos de caer en la euforia al consolidarse como goleador albo en la temporada, el trasandino dio una lección de mesura.

“Para el delantero siempre es bueno convertir, pero mi prioridad es que, mientras gane Colo Colo, que haga el gol quien sea”, aseguró el ex Vélez Sarsfield en diálogo con TNT Sports.

“Hemos hecho fáciles los partidos pero han sido durísimos como el Superclásico, jugar en altura y ahora ante un equipo durísimo. No hemos bajado los brazos y nos entregamos al máximo, eso nos caracteriza”, remarcó Juan Martín Lucero, que resaltó en el estilo con que superaron a Palestino y a sus dos últimos rivales en el Torneo Nacional 2022.

“No somos un equipo que tiramos centros todo el partido, tenemos un juego asociado y eso me hace participar mucho, para tirarme fuera del área. No soy de esperar ahí, no soy uno para llegar al puro pelotazo ahí”, sostuvo el artillero albo.

Las metas de Juan Martín Lucero en Colo Colo

Al ya quedar segundos en el Torneo Nacional 2022, el atacante de 30 años se ilusiona con levantar la copa a fin de temporada. “Para nosotros es una obligación pelear el campeonato, tenemos que dar pelea en todas las canchas. Debemos tomar eso con mucha responsabilidad”, comentó en TNT Sports.

De todas formas, también no quiere descuidar otro de los elementos clave del año como lo es jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Es un torneo aparte, va a ser un orgullo jugarlo con esta camiseta. Ahí no podemos cometer errores, son rivales de otro nivel. Hay que tomar estos partidos y entrenamientos con humildad para seguir creciendo“, aseguró quien ya lleva 4 goles en 2022 con el Cacique.