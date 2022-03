Joaquín Montecinos revela de qué club es hincha en el fútbol chileno

El atacante nacional, Joaquín Montecinos, respondió una de las preguntas más consultada por los hinchas y reveló cuál es el club de sus amores en el fútbol chileno.

Si bien su madre, Viviana Naranjo, había afirmado que en su corazón predominaba la Universidad de Chile, el actual jugador del Tijuana de México se encargó de desmentir los rumores y aseguró que es hincha fiel de Deportes La Serena.

“Es el club del que soy hincha porque al final viví una etapa muy importante de mi vida, en la que me pasó de todo, momentos muy lindos, momentos muy difíciles“, manifestó en un live de Instagram con Onlygranates.

“Hice mi primer gol porque de chico voy al estadio y pasaron muchas cosas. Mi mamá dijo que muchas veces de chico iba a ir a ver a la U con mi padrastro. Pero ya de grande siempre me llamó La Serena”, agregó.

En esa línea, Montecinos profundizó sobre su amor al cuadro granate: “Es la ciudad que viví ahí casi toda mi vida. Estudié ahí en el colegio, están mis amigos. Me empecé a hacer hincha y cuando debuté y jugué más hincha todavía”.

“Hay un amor que creció y más grande me hice hincha. Cuando me lesioné más hincha de La Serena, viví el momento más duro y luego el más feliz cuando volví porque fue como debutar de nuevo. La gente me tiene un cariño porque siempre me entregué al 100″, cerró.