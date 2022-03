En Cobreloa reconocen crisis económica: “No ha sido fácil después de tantos años de fracasos levantar la institución”

Cobreloa vive una situación paradójica en el arranque del 2022: ha ganado sus tres partidos en la Primera B, pero hay una serie de problemas económica que ya permiten hablar de una crisis económica en el cuadro de Calama.

Esta última situación quedó en evidencia ante las acusaciones desarrolladas por las series menores del cuadro nortino al plantear que no había dinero en el club ni para comer ni para indumentaria. Todo sumado a un alto costo de la plantilla ante la serie de nombres que llegaron para intentar el retorno a la Primera División, con nombres como el de Matías Cano o Roberto Gutiérrez. Aquello ha provocado deudas con diversos estamentos del club, salvo el primer equipo.

Ante la serie de especulaciones, el presidente del club, Fernando Ramírez, salió a expresarse públicamente al respecto. “La situación real es que estamos en una crisis porque no ha sido fácil después de tantos años de fracasos levantar la institución, pero no digamos que nos vamos a ir a la quiebra y vamos a desaparecer”, comentó el mandamás de Cobreloa.

La respuesta de Fernando Ramírez a la falta de dineros

En relación a lo que acusaron las series menores, planteó su versión al respecto. “Hubo un día que los muchachos no tomaron desayuno y es un escándalo. Para mí es un escándalo que los niños no tengan que comer y hay una preocupación por eso, pero no me digan que hay una despensa vacía. A los muchachos se les ha dado lo que se les ha podido dar“, comentó.

Respecto a lo de los sueldos que se adeudan, planteó que aún falta un porcentaje de los funcionarios a los cuales se les debe cancelar sus sueldos el próximo lunes y recalcó que “los recursos van a llegar a medida que al equipo le vaya bien”.

De hecho, se invitó a los hinchas del cuadro naranja a aportar 25.000 pesos mediante la página socios.cobreloa.cl con tal de recaudar fondos. Fernando Ramírez recalcó la importancia de los aportes para que el equipo salga a flote.

“La solución la tenemos nosotros en las manos. Acá no van a llegar jeques aportar al club, este equipo es de los socios, de los que aman. Nosotros vamos a trabajar para que pase“, aseguró quien además descartó renunciar a la presidencia del cuadro loíno.