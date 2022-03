Este jueves, Deportes Antofagasta se instaló en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Unión Española, con el portero Diego Sánchez como la gran figura del equipo, al tapar tres penales ante sus excompañeros.

En conversación con ADN Deportes, el “Mono” remarcó la importancia de la serie ante los hispanos, por sus nueve años en el cuadro de Independencia. “Lo psicológico fue demasiado fuerte por mi pasado en Unión, sobre todo por la instancia de estar en Copa Sudamericana. No es fácil, también por la forma en que se dio el partido. Es muy lindo meter al club en la fase de grupos y hacer historia”, manifestó.

En el pasado jugado en el Calvo y Bascuñán, el guardameta le tapó tres penales a la escuadra de César Bravo, una durante el tiempo regular a Leandro Garate, y dos durante la tanda que definió la clasificación de los nortinos. Respecto a esto, Sánchez explicó que el conocimiento del plantel hispano lo ayudó. “Los conozco a todos, exceptuando a Garate, pero lo estudié también. El penal que me hace Mario Larenas, no sé por qué me tiré al lado izquierdo, porque él nunca le ha pegado ahí”, apuntó.

Pese al logro en el ámbito internacional, los dirigidos por Juan Domingo Tolisano solo han ganado un partido en el Torneo Nacional 2022 y se ubican en el penúltimo lugar de la tabla. En cuanto a esta situación, el arquero reconoció que no han estado bien en el arranque del campeonato. “El lunes nos toca contra Unión La Calera, que hace años es uno de los equipos fuertes. Tenemos que levantar cabeza, lo estamos haciendo mal y como plantel lo sabemos“, aseguró.

De todos modos, el futbolista de 34 años confía en que el avance en Copa Sudamericana pueda permitir un repunte en el fútbol chileno. “Este envión de la clasificación a la fase de grupos nos viene bien anímicamente. La confianza vuelve un poco más, y nos falta un poco de eso en la cancha para hacer el fútbol que deseamos. Se puede entrenar muy bien, pero a veces en el campo empiezan los fantasmas y las dudas y se pierde el fútbol”,

Por último, Diego Sánchez destacó su llegada a Deportes Antofagasta y sostuvo que ha sido uno de sus mejores decisiones en su trayectoria. “Ha sido demasiado bueno para mí. Haber venido y salir de mi zona de confort, ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera. Estoy muy bien psicológicamente y físicamente, este cambio de ambiente me vino bien”, afirmó.

“Quiero seguir mejorando, atajando y subiendo mi nivel. Todo lo que estoy dejando atrás lo estoy demostrando en cancha. No vine aquí de paseo, vine a esforzarme, a darme una revancha en mi vida deportiva”, concluyó.