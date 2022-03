Pablo Solari: “Ojalá en Colo Colo me recuerden por ganar algo importante”

El extremo de Colo Colo, Pablo Solari, comentó en conferencia de prensa el presente que lo ha tenido como gran figura del cuadro albo en las últimas dos victorias del club en el Torneo Nacional 2022, superando los cuestionamientos que se habían hecho a su rendimiento.

“Trato de no darle importancia a las críticas. Soy autocrítico pero me interesa lo que me diga el profe (Gustavo Quinteros), que me va a servir para seguir mejorando, pero no tomo otras porque me terminan afectando. Siempre trabajé al máximo para que me salieran las cosas, no estaba pasando, pero seguiré trabajando”, comentó el volante de 20 años.

Su gran nivel llevó a que el hoy comentarista de Radio Futuro y ex jugador de Colo Colo, Claudio Borghi, comparó en LUN a Pablo Solari con Marcelo Barticciotto. “Es un honor que me comparen con un fenómeno como él. Me siento orgulloso, siento que voy por buen camino. Voy a seguir trabajando, me gustaría ir por mucho más, quiero mejorar en todos los aspectos del juego. Eso lo dirá el destino, ojalá me recuerden por ganar algo importante“, planteó el trasandino, que es ambicioso en sus metas.

“Sería hermoso ser parte de la historia de un club tan grande como Colo Colo. Mi objetivo es ganar cosas con este club, que me recuerden por ganar títulos y trabajo para eso como todos mis compañeros (…) Queremos llegar a lo más alto en la Copa Libertadores. Ganarla es complicado, hay grandes equipos, pero vamos a ir por todo. No es imposible”, comentó.

Pablo Solari y el progreso tras el Superclásico

El “Pibe” reconoció que su nivel ha mejorado notoriamente desde su rol clave en la goleada sobre Universidad de Chile. “Me hacía falta un partido así, un partido bueno mío y del grupo, para subir la confianza. Hago las cosas con más confianza, así uno juega diferente. El año pasado era de encarar y encarar, el cuerpo técnico me ha ayudado a crecer y ser mejor jugador en cada partido. Tengo que mejorar el saber cuando lanzarme o cuando asociarme con mis compañeros”, aseguró, junto con descartar mayores problemas físicos.

“Vengo trabajando hace mucho por la pubalgia, pero nunca he dejado de entrenar por eso”, buscó aclarar el trasandino ante las dolencias que la semana pasada le impidieron terminar una práctica y que hasta pusieron en duda su presencia versus Deportes Antofagasta.

Ahora espera extender su buen nivel el domingo, cuando visiten a Palestino en La Cisterna desde las 17:30 horas. “De local se hacen fuertes, pero vamos a plantear nuestra idea como lo hacemos en todas las canchas y esperamos obtener un buen resultado”, cerró.