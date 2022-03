Christopher Toselli y su presente en Central Córdoba: “Espero que aún venga mi mejor versión como arquero”

Christopher Toselli ha tenido un buen arranque defendiendo la portería de Central Córdoba de Santiago del Estero y conversó respecto de sus primeros meses en el fútbol argentino junto a Los Tenores.

“Hay muy buenos arqueros en todos los equipos, te exige día a día. Es un fútbol más exigente, con muy buenos delanteros y se corre mucho en la mitad de la cancha, con mucha intensidad (…) La metodología respecto a la de Chile es la misma, pero es la intensidad la que cambia. Mis compañeros notan en que tienen un tiempo más y que cuando uno se ahoga acá ya tiene un rival encima”, comentó el portero de 33 años, que explicó cómo ha sido vivir en una ciudad del interior de Argentina.

“Sebastián Sáez es de acá y lo primero que hice fue preguntarle respecto al club y la ciudad, pero era lógico porque no me iba a decir nada malo. Germán Voboril está en Mitre, rival de Central Córdoba, y también me comentó de una vida tranquila en la ciudad. Mis expectativas no eran muy altas, pero vivo cómodo. No es Buenos Aires, pero es una ciudad muy tranquila. No trabajan de 1 a 6 de la tarde, está todo cerrado“, aseguró Christopher Toselli.

Con el nivel que ha mostrado en el torneo trasandino, donde ha sido titular en las seis fechas de la Copa de la Liga Argentina con Central Córdoba, muchos pensaron que podía ser citado para la última nómina de la selección chilena. Sin embargo, no apareció en la citación de Martín Lasarte, algo que no lo inquieta demasiado.

“Lo tomo con tranquilidad, los arqueros que llamaron pasan por un buen momento. Para ser considerado hay que mantener una regularidad. Estoy esperanzado aún, hace mucho que no voy y estuve por harto tiempo ahí. Todo jugador compite para ser llamado (…) Con la selección yo confío siempre, con la calidad de jugadores que tienen. Espero puedan sacar un buen resultado con Brasil y cierren la llave con Uruguay”, comentó.

Christopher Toselli y el análisis de su carrera

Desde 2018 no está presente en la Roja, pero no pone un eventual regreso a la selección chilena como el motivo por el cual aceptó la oferta de Central Córdoba. “Quería una liga diferente y el DT mostró interés en mí. Después uno se pone a pensar que la liga argentina es más competitiva que la chilena, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, y te puede abrir opciones en la selección, pero no enfoqué mi decisión en eso. Quedé con gusto en México, no me fue bien. Quería salir de mi zona de confort”, planteó junto con hacer una autocrítica por su pasada en el Atlas de Guadalajara.

“Mi deseo era tan grande de vivir una experiencia en el extranjero que quizá no lo afronté de buena manera. Hoy me siento más preparado y con más experiencia que en esa oportunidad. También sirve como experiencia, crecí en un montón de aspectos que me permiten afrontar este desafío con otra mirada“, dijo, sin proyectarse más allá con su futuro en el fútbol argentino.

“Pensar en el futuro te genera ansiedad e incertidumbre. Trato que mi foco esté en el presente y conocer esta nueva experiencia. No pienso más allá (…) Espero que aún venga mi mejor versión como arquero. El 2013 y 2014 fueron muy buenos, no lo disfruté a full porque no fuimos campeones pero tuve buenos años”, argumentó.

Ya que hizo el vínculo con Universidad Católica, analizó los éxitos de su carrera en la UC y cómo ve el presente cruzado. “Mi mejor momento fue en el campeonato del 2016. Desde entonces, cuando no lográbamos ser campeones, vino esta seguidilla de trofeos que tienen a la Católica como el mejor equipo del fútbol chileno. Lo que le pasa ahora es totalmente normal, un bajón era esperable. Creo que este momento lo van a poder revertir. Es preocupante, pero son cuatro años siendo punteros“, cerró.