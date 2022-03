El TAS decidió negarle la petición a Rusia y los dejaron fuera de toda competencia futbolística a nivel mundial

El TAS le hizo la cruz este martes a Rusia. El organismo internacional decidió denegarle el recurso de protección a la federación de fútbol de aquel país para sus equipos y selecciones.

De esta forma, la entidad falló a favor de la UEFA y todo se mantendrá igual, es decir, con los clubes y selecciones rusas descalificadas de todas las competencias oficiales de Europa.

Al respecto, el comunicado del TAS sostiene que “el Presidente de la División de Arbitraje de Apelaciones de la Corte de Arbitraje del Deporte (CAS) ha denegado la solicitud presentada por la Unión de Fútbol de Rusia (FUR) (…). En consecuencia, la decisión impugnada sigue en vigor y todos los equipos y clubes rusos continúan estando suspendidos de la participación en las competiciones de la UEFA“.

Este fallo, a falta de posibles alegaciones, confirma la eliminación de Rusia de cara al Mundial de Qatar y clasifica a Polonia directamente para la última fase de la repesca, tal y como anunció la FIFA. Sin duda, un tremendo golpe para los moscovitas.

The CAS denies the Football Union of Russia’s request to stay the execution of the UEFA Executive Committee’s decision to suspend all Russian teams and clubs from its competitions

⬇️⬇️⬇️https://t.co/2kFfQs0bGn pic.twitter.com/HtMYXTMKHk

— TAS-CAS Observatory & Rapporteur (@ArbitralduSport) March 15, 2022