Blackburn Rovers tras citación de Brereton a la Roja: “Aún no se ha tomado una decisión final con su posible participación”

Durante este lunes fue oficializada por la ANFP la nómina definitiva de la Roja para última doble fecha clasificatoria ante Brasil y Uruguay.

La gran duda era la eventual citación de Ben Brereton Díaz, considerando que el ariete se encuentra recuperándose de una lesión.

A pesar de lo anterior, Martín Lasarte decidió incluirlo en la lista, y desde el Blackburn Rovers reaccionaron de inmediato con un mensaje en sus redes sociales.

Ben ha sido nominado por @laroja para sus próximos partidos clasificatorias a la Copa del Mundo. Aún no se ha tomado una decisión final respecto a su estado físico y posible participación“.

De esta forma, desde el Blackburn volvieron a sembrar la duda respecto a la inclusión de Brereton en los duelo frente a la canarinha en Río de Janeiro y los charrúas en Santiago.

🇨🇱 @benbreo has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.

A final decision is yet to be made regarding his fitness and potential involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/MPhlpiemEw

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 14, 2022