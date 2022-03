Este domingo, el Borussia Dortmund derrotó por la cuenta mínima al Arminia Bielefeld por la fecha 26 de la Bundesliga, y se acerca al Bayern Múnich en la punta de la tabla.

El único gol del compromiso disputado en el Signul Iduna Park fue obra de Marius Wolf, quien convirtió a los 21 minutos del primer tiempo.

Marius #Wolf's goal proved to be the winner as @BlackYellow edged past Bielefeld. ⚫🟡

Welcome back to #Bundesliga action for @ErlingHaaland & Gio #Reyna. 👋 pic.twitter.com/rFyj0X0xMk

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 13, 2022