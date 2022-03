Xavi Hernández previo al duelo ante Galatasaray de Erick Pulgar: “Es equipo compacto, nos pueden complicar”

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, habló este miércoles en rueda de prensa y anticipó el duelo ante el Galatasaray de Erick Pulgar por la ida de los octavos de final de la Europa League 2022.

Sobre el partido de este jueves en el Camp Nou, el español explicó que va enfrentar a “un equipo compacto, con temas tácticos interesantes. Individualidades buenas, que pueden sorprender. Nos pueden complicar y nosotros podemos hacerles sufrir si les quitamos el balón”.

Consultado por el DT del cuadro turco, Domènec Torrent, quien fue parte del cuerpo técnico de Barcelona en 2009, Xavi comentó que “Domènec es un amigo. Es un modelo de juego muy similar al nuestro. No se entiende la clasificación actual del Galatasaray por historia y por jugadores”.

En esa línea, Xavi Hernández descarta que el Barça sea favorito para ganar el torneo: “No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición y no la hemos ganado nunca. Los favoritos son los que la han ganado antes”.

“Estamos con mucha ilusión, aunque no sea la Champions. Es Europa y queremos ganar y hacer las cosas bien. Hay que ir al ataque, crear ocasiones y seguir con nuestro modelo de juego. Conseguir un gran resultado porque si no, nos costará en Turquía“, añadió.

Finalmente, el técnico blaugrana reconoció que estará pendiente del duelo entre Real Madrid y PSG por Champions. “No calificaría el Bernabéu del jardín de Messi. Leo ha hecho partidazos en todos lados. No te voy a engañar, no me voy a ir de cena. Claro que lo voy a ver. Que gane el mejor, pero si son Messi y Ney, mejor”, cerró.