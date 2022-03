Pellegrini tras la caída ante el Eintracht Frankfurt por la Europa League: “A la postre me pareció un resultado positivo”

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, reconoció que “el marcador” terminó siendo “positivo” en la derrota por 1-2 este miércoles en la ida de octavos de final de la Europa League, ya que el Eintracht Frankfurt perdonó en la segunda parte.

“Hay que centrarnos en la Liga, en el Athletic, por otro lado no hay que perder la perspectiva de lo que estamos haciendo. Cada etapa que vamos sumando se va poniendo más difícil, no hay que hacer análisis negativo ni valoraciones pesimistas“, dijo.

El ‘Ingeniero’ pidió confianza en una campaña espectacular de su equipo, aunque en este escalón europeo dio un paso en falso. “La campaña hasta el momento e independientemente, que ojalá pasemos en la Europa League, está muy por arriba y la realidad que tiene en este momento el club”, afirmó en rueda de prensa.

Pellegrini valoró el desgaste de su equipo, señalando a los errores atrás, y confesó que la segunda parte, donde Claudio Bravo detuvo un penal y varias ocasiones, pudo terminar peor. “Perdimos 1-2 en el primer tiempo con un Eintracht que no llegó prácticamente a nuestra portería“, apuntó.

“Tuvo un primer gol que fue un centro y fue al segundo poste y después un error nuestro les permitió hacer el segundo gol. Hicimos un buen gol, tuvimos la opción de ponernos en ventaja”, añadió.

“Un segundo tiempo, como pasó contra el Atlético de Madrid, que el hecho de estar siempre jugando en desventaja significa un desgaste más grande, a la postre me pareció un marcador positivo, pudieron haber hecho dos o tres goles en el segundo tiempo”, zanjó.