Las reacciones tras lo sucedido en el Superclásico 191 siguen y suman. La dura derrota de la Universidad de Chile a manos de Colo Colo fue un duro golpe para el mundo azul.

Prueba de ello fue el análisis que realizó Diego Rivarola. En conversación con ESPN Chile, el ex ariete de los azules y funcionario de Azul Azul, comentó con evidente tristeza lo sucedido en Macul el pasado domingo.

“Como hincha de la U, la verdad, estoy dolido y preocupado, pero no solamente por el resultado sino la forma. Colo Colo hizo el partido perfecto, y el jugador de Colo Colo entendió cómo tiene que salir a la cancha a enfrentar este tipo de partidos, no así el equipo de la U”, dijo Diego Rivarola sobre el Superclásico en ESPN.

Agregó que: “me parece que Colo Colo le dio un golpe de nocaut a la U inmediatamente. De la U, es un difícil análisis porque no pudimos ver que es lo que quería (Santiago) Escobar. Fue tan rápido el golpe que no podemos analizar si efectivamente es lo que quería”, comentó Diego Rivarola respecto al Superclásico.

De esta manera, el mundo azul mira con atención lo que sucederá en las próximas horas, considerando lo sucedido este lunes cuando Santiago Escobar puso su cargo a disposición tras la dolorosa caída en el Superclásico ante Colo Colo el pasado domingo.