Pablo Solari, la figura del Superclásico: “Da bronca cuando dicen que no siento la camiseta, porque uno sabe lo que siente por el club”

El atacante de Colo Colo, Pablo Solari, fue elegido como la figura del Superclásico en el triunfo por 4-1 sobre Universidad de Chile y tras ello, tuvo palabras para analizar el partido y repasar su presente en el Estadio Monumental.

“Ganamos el partido porque veníamos mal y supimos revertir la situación. Sabíamos que teníamos que volver a ser lo que éramos, porque era frustrante que no nos salieron las cosas. Gracias a dios hoy pudimos mejorar y nos salió un partido increíble”, comentó el “Pibe” en diálogo con TNT Sports.

Consultado por su gran partido frente a la U, el atacante de 20 años comentó que “Gustavo (Quinteros) siempre me pide que me juegue el uno contra uno. Es mi fuerte. Me falta afinar algunas cosas en el ultimo toque. El día que lo mejoré podre asistir mejor a mis compañeros”.

Respecto las criticas recibidas tras la derrota ante Huachipato, Solari explicó que “trato de no darle mucha bola a esa gente que dice que es hincha y para mi no lo es. Mis compañeros me dan confianza en partidos donde no anduve bien, pero soy autocritico y aún así hoy me faltaron muchas cosas por mejorar”.

“Nos faltaba un partido así. Arrancamos bien la temporada ganando la Supercopa, por nos caímos un poco y faltó afinidad en algunos jugadores como yo mismo. Me hago responsable de que puedo mejorar y trato de trabajar todos los días al máximo para eso. Cuando me dicen que no siento la camiseta da bronca porque uno sabe lo que siente por el club”, complementó.

Finalmente, Pablo Solari se refirió a su posible partido al fútbol de México a principio de temporada. “Yo siempre estive enfocado en Colo Colo. cuando hubieron rumores hablé con Gustavo y le dije que yo no estaba manejando nada, que mi cabeza está cien por ciento acá. Si me tocaba salir era una lastima porque a este club lo aprecio mucho”, cerró.