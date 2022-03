En conversación con el programa ADN te Acompaña, Daniel Zeltzer, quien se encontraba de viaje en Miami, relató su experiencia con el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional: Sergio Jadue.

El chileno arrendó un departamento en Miami junto a su familia, en el mismo edificio en el que vive el calerano. El encuentro entre ambos se produjo en el ascensor del lugar. “Yo andaba con la polera de Everton y él se subió con una señora que presumo es su madre. Inmediatamente lo increpé y le dije “usted es Sergio Jadue”. Él estaba mirando para abajo y como yo andaba con la camiseta de Everton, era imposible que no supiera que era chileno”, inició el relato.

Zeltzer le repitió que sabía perfectamente quién era. “Le dije que el daño que le hizo al fútbol chileno era tremendo, sin decirle ningún garabato. La mamá se empezó a asustar y le decía “Sergio, bajémonos del ascensor””, contó.

“Qué tanto sacas con el dinero mal habido que obtuviste si lo has pasado pésimo en tu vida”, agregó el chileno. En primera instancia, el exdirigente de Unión La Calera evitaba el contacto visual y no respondía a los comentarios.

Sin embargo, el exdirigente que asumió su responsabilidad en casos de corrupción, finalmente se dirigió a Daniel Zeltzer. “Te voy a decir algo, tú tienes que saber que algún complejo deportivo debería llevar mi nombre“, apuntó, sin remordimiento.

“Yo le repetí el daño a la imagen al fútbol chileno. Lo que le dije es lo que piensa cualquier persona en Chile”, aseguró Zeltzer.

El chileno explicó que al momento del cruce, Jadue vestía de short y polera, acompañado por un gorro que le tapaba la cara. Aparentemente, el expresidente de la ANFP no sería el único compatriota que vive en el lugar.

“Si no le hubiera dicho nada, me hubiese fallado a mi mismo. Es alguien que está viviendo como rey, después de todo lo que ha hecho. Psicológicamente debe estar mal, pero no está viviendo en un infierno”, concluyó el relato.