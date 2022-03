Con un complejo panorama, tanto Colo Colo como la Universidad de Chile, enfrentarán un nuevo Superclásico del fútbol chileno el próximo domingo en el Estadio Monumental.

El “cacique” acumula tres partidos sin conocer la victoria y la última derrota ante Huachipato puso el camino cuesta arriba para Gustavo Quinteros, mismo caso de Santiago Escobar en la Universidad de Chile.

Los azules cayeron en las últimas dos jornadas ante Ñublense y O’Higgins y llegarán al partido más importante del fútbol con la presión de terminar con la mala racha histórica que acumulan en sus visitas a Macul.

Por ello es que la previa del partido más importante del fútbol chileno ha estado marcada por las proyección que hacen ex jugadores de ambos equipos, y en el caso de los azules, hoy fue el turno de Johnny Herrera comentar lo que será el Superclásico.

El ídolo de los universitarios participó en una actividad de Adidas y en un punto de prensa dijo sobre el Superclásico que será “un partido difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde. Espero que sea un partido soñado para la gente que va a poder jugar, entiendo que van a haber varios canteranos, por tanto la fe intacta que sea un día glorioso para ellos”.

“Creo que la U se va a defender, lamentablemente no está tan sólido un equipo que se está armando y hay que apostar las fichas a lo que pueda hacer Ronnie Fernández y Cristián Palacios arriba. Creo que si la U se arropa bien, puede dar la sorpresa en el Monumental”, complementó Johnny Herrera sobre el Superclásico.

Agregó que: “la U tiene que ir a hacer su partido, tiene que ir a defenderse y apostar que Ronnie o Cristián hagan un gol y después aguantar el chaparrón”, aseguró.

En el cierre, apuntó dardos contra la gerencia deportiva de los azules por los malos resultados de las última fechas: “está U es tan especial, que uno no sabe lo que pasa por la cabeza de la gerencia técnica o del mismo entrenador. No se sabe lo que va a pasar con la U, a los técnicos hay que dejarlos trabajar, pero la U no se ha visto bien”, finalizó el ex portero.