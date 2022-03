Casi nueve años han pasado desde que la Universidad de Chile logró vencer a Colo Colo en un Superclásico. Los azules se impusieron por 3-2 el 2013 en el Estadio Nacional, y de hecho Juan Ignacio Duma fue el gran protagonista.

El ex ariete de los azules marcó los dos primeros goles, para que luego Charles Aránguiz cerrara la faena, sin saber que sería la última vez que la Universidad de Chile se abrazaría ante su máximo rival.

Por ello es que el testimonio de Duma temporada tras temporada toma más fuerza respecto a lo sucedido ese día, hasta que la U sea capaz de vencer nuevamente a Colo Colo: “a la U le tengo mucho cariño, es el club que me vio nacer y que me dio la posibilidad de formarme como persona y profesional”, partió comentando en conversación con En Cancha.

“Solo quedan palabras de agradecimiento. Soy un afortunado de haber estado en una época tan exitosa con la U en el pecho. No veo todos sus partidos, pero la gran mayoría sí, es imposible no identificarse con el club cuando pasaste tantos momentos lindos. Además, la gente te sigue brindando un cariño tan especial a pesar de que me fui hace mucho tiempo”, agregó el ariete que hoy defiende los colores del A.C. Barnechea.

Sobre lo sucedido aquella temporada 2013, Juan Ignacio Duma dijo comentó que: “pasan los años y ese partido se vuelve más importante y significativo para la hinchada azul, ojalá este sea el año en que se pueda cortar esa mala racha y podamos volver a ganarle a Colo Colo. Fue un partido muy especial: primer Clásico, anoté dos goles y ganamos sobre la hora. Es una sensación única imposible de dimensionar”, aseguró.

Respecto a la racha negativa que ostentan los azules sin poder ganarle a Colo Colo tras ese partido, Duma aseveró que: “yo creo que es mala suerte. Han habido partidos en los cuales la U tuvo para ganar, pero por X motivos o circunstancias del partido no se pudo quedar con la victoria”, indicó.

Al cierre, deseó que ojalá el equipo de Santiago Escobar termine con los casi nueve años sin poder ganarle a Colo Colo: “ojala pueda ganar, eso es lo importante. Con un 1 a 0 estamos felices y que el gol que lo marque cualquiera, pero lo importante como te digo es ganar”, finalizó.