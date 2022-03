El pasado viernes 25 de febrero, Diego Rivarola comunicó su salida del cargo de asesor deportivo de Universidad de Chile, tras diez años como funcionario de los azules, para iniciar su camino en televisión.

Tras el término de su relación laboral con el club, los azules publicaron un video con declaraciones del exdelantero en su último día de trabajo. “Me tocó vivir momentos muy lindos, sobre todo tener la posibilidad de seguir ligado al club después de jugar. Seguí muy cercano al hincha con muchas actividades. Aprendí mucho del fútbol formativo y el marketing comercial. Agradecimiento total por la oportunidad de que me dio el club”, manifestó.

En cuanto a su decisión de sumarse al equipo televisivo de ESPN Chile, el mendocino explicó que era una área que llamaba bastante su atención. “Quiero enfrentar nuevos desafíos laborales, personales y familiares. Los medios de comunicación me atraían, siempre dije que algún día me gustaría trabajar en uno y hoy llegó el momento”, sostuvo.

“Necesitaba un cambio en mi vida y creí que era el momento. Es probar algo nuevo, algo distinto que me llama la atención. Quizás no es tan nuevo porque me ha tocado interactuar con la prensa muchos años y conozco la dinámica, y por eso sé que me gusta”, complementó.

🎥 "Me llevo los mejores recuerdos"

Diego Rivarola (@RivarolaDiego7) anunció su salida del Club para afrontar nuevos desafíos laborales y personales, agradeciendo el cariño recibido por funcionari@s e hinchas.

Revisa sus declaraciones ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/hdfTGFCcCL — Universidad de Chile (@udechile) March 2, 2022

Por último, Diego Rivarola expresó que el día a día en el Centro Deportivo Azul es una de las situaciones que más extrañará en esta nueva etapa. “Son 10 años en los que prácticamente he estado todos los días, conviviendo con gente que conozco desde que era jugador. Me llevó los mejores recuerdos de los funcionarios del club”,

“Yo no me despido para siempre del club, la idea es seguir conectado de alguna forma. Mi conexión con la “U” va a existir toda la vida, es mi casa, donde considero que es mi lugar y donde siempre quise estar. Siempre que el club lo permita, mi disposición va a estar abierta”, concluyó.