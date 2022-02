El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló en conferencia de prensa y analizó el bajón futbolísticos de sus dirigidos durante los últimos partidos tras la derrota ante Huachipato por la cuarta jornada del Torneo Nacional 2022.

“En el primer tiempo jugamos por momentos bien y tuvimos el penal, que fallamos de nuevo. En el segundo tiempo bajamos el rendimiento colectivo, no generamos situaciones claras. Llegamos 20 veces por los costados y asistimos mal”, comentó el argentino.

“Hoy Huachipato aprovechó los contragolpees, llegó y anotó. Tuvo ese mérito para ganar. Nosotros fallamos en la puntada final, con el penal y algunas opciones claras. No me preocupan los rivales, me preocupa el juego del equipo”, agregó.

En esa línea, el DT del “Cacique” adelantó el Superclásico frente a Universidad de Chile. “El próximo rival, si seguimos jugando de esta manera, va a ser complicado. No hay que depender todo el tiempo de que entren los chicos y puedan revertir una situación adversa”, aseguró.

“Nosotros tenemos que mejorar. Proponemos, vamos en busca del resultado, pero nos falta esa claridad. Tenemos que levantar y darle confianza a los jugadores que están en un bajón futbolístico. Estamos sufriendo por distintos motivos, cuando nos faltan dos o tres jugadores, se siente bastante”, complementó el estratega de los albos.

Consultado por el penal fallido de Leonardo Gil, Gustavo Quinteros insistió en que “es todo un tema de confianza. Vamos a tener que volver a cambiar al que ejecuta y darle confianza a todos”.

“Ahora, tenemos que pensar en el clásico, recuperar nuestro nivel y recuperar a tres jugadores importantes. Esos jugadores les van a aportar sus virtudes al equipo”, sentenció.