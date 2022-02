Este domingo, la FIFA anunció una serie de medidas contra Rusia, en el contexto de la invasión del país a Ucrania.

A través de un comunicado, se informó que el Bureau del Consejo de la FIFA, en el que participa el presidente del organismo y los líderes de cada Confederación, tomó algunas decisiones respecto a la participación de seleccionados rusos en competencias internacionales.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine

