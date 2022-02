Mauricio Isla estaría viviendo sus últimas horas en Flamengo. El “Huaso” no sería considerado por el técnico del Mengão, Paulo Sousa, de cara a la temporada 2022 y ya se especula sobre un posible retorno al fútbol chileno.

Según informan desde la prensa brasileña, el lateral de la Roja no está en los planes del estratega portugués ya que no ha logrado sostener el nivel que mostró en su primer año en Río de Janeiro.

Además, tiene uno de los sueldos más altos del equipo y cuenta con contrato hasta final de año. Lo cual sería otra de las razones de los directivos de Flamengo para permitir la salida de Mauricio Isla.

Desde Turquía incluso apuntan al regreso de Isla al campeonato nacional. El periodista especializado en el mercado de pases, Ekrem Konur, nombró a Universidad Católica. Sin embargo, los cruzados ya dieron por cerrado su plantel tras la incorporación de Nehuén Paz.

🚨Coach Paulo Sousa does not consider 🇨🇱Mauricio Isla in the squad.

🔙The experienced Chilean can return to CD Universidad Catolica.#CRF #VamosFlamengo #LosCruzados #LasCruzadas pic.twitter.com/HsjxENkeOG

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 23, 2022