La selección femenina de Estados Unidos alcanzó un acuerdo histórico con la Federación de su país, respecto a la igualdad de condiciones. El plantel de las mujeres recibirá una indemnización de 22 millones de dólares (y otros 2 millones que irán en apoyo de las futbolistas que se retiren e iniciativas benéficas).

Además, a partir de este momento el plantel femenino y masculino percibirán las mismas ganancias por su participación con el equipo nacional.

A través de un comunicado, la US Soccer comunicó la decisión. “Llegar a este día no ha sido fácil. Las jugadoras del equipo nacional han alcanzado un triunfo sin precedentes mientras trabajan por la igualdad de salario para ellas y futuras atletas. Hoy reconocemos el legado de las pasadas líderes que ayudaron a hacer posible este día”, informaron.

El acuerdo se logró tras una disputa legal que comenzó en el año 2016. En ese entonces, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn y Hope Solo presentaron una denuncia ante la Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de EE UU por discriminación salarial.

En 2019 fueron 28 jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos. las que realizaron la misma denuncia ante un Tribunal Federal de California. Las demandas del plantel fueron desestimadas en 2020 por un juez, pero las futbolistas mantuvieron adelante su lucha, la que durante esta jornada consiguió un histórico acuerdo.

“Cuando nosotras ganamos, todos ganan”, escribió en sus redes sociales la futbolista estadounidense Megan Rapinoe. Más tarde, en el programa Good Morning America, la jugadora remarcó la importancia de la decisión tomada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos. “Es una jornada impresionante. Creo que vamos a mirar atrás este día y diremos que este es el momento en que el fútbol de Estados Unidos cambió para mejor”, concluyó.

When we win, everyone wins!

— Megan Rapinoe (@mPinoe) February 22, 2022