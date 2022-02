Ben Garuccio, lateral izquierdo del Western United de la Liga de Australia, marcó este domingo el que probablemente sea el mejor gol en lo que va del año.

El zaguero marcó un doblete en la victoria 3-2 de su equipo frente al WSA Wanderers y se inscribió con una soberbia definición en el duelo de la jornada 15 de la Primera División australiana.

A los 68′, Prijovic envió un centro al área y Garuccio realizó un escorpión en el aire para marcar el 3-1 parcial del partido. Su remate logró superar al meta y ya es candidato a quedarse con el Premio Puskas como el mejor gol de la temporada.

"I've seen it four times and I still don't believe it."

Come for the 🦂 goal. Stay for the commentary

A Sunday special from @Bengaruccio

