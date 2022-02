Gustavo Costas estalló contra el arbitraje de Felipe González en la igualdad ante Coquimbo Unido: “Hoy jugamos contra quince”

El técnico de Palestino, Gustavo Costas, se expresó en duros términos en la conferencia de prensa post partido tras la igualdad a 2 con Coquimbo Unido por la tercera fecha del Torneo Nacional 2022.

“Estoy con mucha bronca, jugamos contra quince. El arbitraje fue una vergüenza. Se fue dos veces la pelota afuera y se guardó las tarjetas” fueron los términos que utilizó el adiestrador argentino, que intentó hacer un análisis deportivo del duelo.

“Hicimos un primer tiempo espectacular y después entre la expulsión y el calor nos metieron en nuestro arco. El equipo dejó todo, estoy orgulloso, es muy difícil jugar así”, aseguró Gustavo Costas respecto al cometido de sus dirigidos ante Coquimbo Unido.

“Faltó que el cuarto árbitro fuera a cabecear por ellos (…) Como equipo tenemos que mejorar, pero después se desvirtuó el partido. Veo muy mal al arbitraje en Chile, me deja mucho que desear. Todavía no nos toca jugar con los grandes, no me quiero imaginar lo que puede pasar”

Jorge Uuay respaldó las críticas de Gustavo Costas

Mediante sus redes sociales, el presidente de Palestino refrendó los cuestionamientos a la labor de Felipe González en el Francisco Sánchez Rumoroso.

“Su actuación sigue denostando al arbitraje nacional. Es una vergüenza que no aplica el fair play y el criterio deportivo, impidiendo que Palestino ejecute una sustitución existiendo dos oportunidades consecutivas de saque lateral cuando ya teníamos a otro jugador fuera lesionado“, escribió.

“Este tipo de situaciones ensucian el trabajo serio de los clubes y perjudican el esfuerzo de todos”, aseguró el mandamás del cuadro tetracolor, los cuales esperan sanciones para el equipo referil encargado del duelo.