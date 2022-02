“Kun” Agüero tras su retiro del fútbol profesional: “Me avisó antes mi corazón”

A dos meses de su retiro del fútbol profesional por problemas de salud, el argentino Sergio “Kun” Agüero entregó detalles sobre lo que significó para él dejar la actividad después de que recién había fichado por el Barcelona.

En conversación con “Radio 10” reveló: “Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, le dije al capitán ‘me estoy mareando, pará el partido’ y ahí me ven que me agarraba el pecho. Sentía que me estaba ahogando”.

En esa línea, el trasandino añadió que “cuando me dijeron con el chequeo final que tenía que dejar el fútbol, empecé a procesarlo. Antes de salir a hacer la conferencia, no aguanté y me largué a llorar. Era la sensación de decir que dejaba el fútbol”.

Consultado sobre su breve paso por el elenco culé, indicó: “Estaba muy contento de llegar al Barcelona y jugar con Leo (Messi). Claramente no fue por plata. La gente se quedó contenta. Perdimos con el Madrid, pero le hice un gol. Puedo decir que mi último gol fue al Madrid”.

Finalmente, Agüero aseguró que de alguna forma dirá presente en el Mundial de Qatar 2022. “Al mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo. Existe la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablamos con Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer”, cerró.