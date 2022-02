Juan Cristóbal Guarello y el empate de Colo Colo con Audax Italiano: “No pasó por Costa, pero que haya pateado el penal es una decisión algo amateur”

El Tenor de ADN Deportes, Juan Cristóbal Guarello, analizó en el estadio Monumental los factores que, para el, marcaron el desarrollo del duelo en que Colo Colo igualó con Audax Italiano. En su perspectiva, explicó el mal rendimiento que exhibió Gabriel Costa.

“Costa llega en posición de remate, pero está muy inseguro y lo demostró en el penal. Luego tuvo un mano a mano que era para definir con aplomo y le pegó blandito. Le pasó en el segundo tiempo. No está fino, no está con la seguridad y eso termina pasándole la cuenta, el público lo agarra como chivo expiatorio pero lo de Colo Colo no pasó por Costa. Si viste que el penal Lucero lo definió con contundencia, ¿para qué se lo diste a Costa? Esa es una decisión algo amateur, terminaste hipotecando el resultado”, aseguró el periodista.

Al respecto, descartó que Juan Lara haya sido factor también a la hora del desarrollo del partido con los penales iniciales. “El árbitro no termina condicionando el partido, más allá que fue mucho al VAR”, sostuvo Juan Cristóbal Guarello ante las críticas en redes sociales de los hinchas de Colo Colo.

Juan Cristóbal Guarello y el nivel de Pablo Solari

A la hora de hablar de nombres propios, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo reparó en lo exhibido por el argentino en Pedreros. “Tuvo mucho contacto con el balón, tuvo para definir pero lo hizo muy mal, sobre todo en la jugada previa al gol de Audax Italiano. En otro par de pelotas, con mucha ventaja, se frenaba y se iba derecho donde los jugadores de Audax para gambetearlos. No fue un buen partido de Solari. Tuvo garra, participó, pero su producción no fue buena porque no estaba lúcido. Estaba como ido“, comentó.

Además, comentó cómo la roja de Esteban Pavez marcó el cierre del encuentro. “La expulsión condicionó los cambios. Villanueva tuvo que entrar a jugar fútbol y también a corretear. Todos estos factores llevarán a Quinteros a analizar profundamente lo que está haciendo el equipo. Lo de Gil con Costa tiene momentos, pero se termina diluyendo. Lucero solo en el área, sin ser alimentado, termina aislado y sin participar en el juego, sin ser gravitante. Colo Colo terminó enredado y apelando a lo emocional. A esa garra hay que ponerle fútbol. Ronald Fuentes fue más clarito que Quinteros en la banca”, concluyó.