Gustavo Quinteros no se inquieta tras la igualdad con Audax Italiano: “Estamos tranquilos porque superamos futbolísticamente a los rivales”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró tranquilo en la conferencia de prensa post partido tras el empate a 1 con Audax Italiano por la tercera fecha del Torneo Nacional 2022.

“Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo por todas las opciones que tuvimos. Nos está costando definir, pero lo bueno es que el equipo genera más situaciones que los rivales. El trabajo nuestro debe enfocarse en la precisión. Tomamos malas decisiones cuando buscamos centros en vez de avanzar más al área”, aseguró el argentino, quien no se inquieta por haber sumado su segunda igualdad seguida en el campeonato.

“Estamos tranquilos porque superamos futbolísticamente a los rivales. El equipo hace goles todos los partidos pero no es suficiente. Me preocuparía más si no generáramos ocasiones, no me preocupa el funcionamiento“, comentó Gustavo Quinteros, que busca entregar calma en proyección del resto de la temporada pese a los momentos de irregularidad que exhibieron ante Audax Italiano.

“Esto recién comienza, falta un montón, hay que trabajar mucho y seguir apostando a lo que seguimos haciendo. No miro solo el resultado, también el juego. Estoy contento con esa faceta pero no con los resultados. Los dos últimos no son los que mereceríamos tener“, sostuvo.

Gustavo Quinteros respaldó a Gabriel Costa

El técnico de Colo Colo reconoció que el atacante peruano ha tenido inconsistencias en el arranque de la temporada, pero confía en que pueda mejorar de cara a los siguientes desafíos del Cacique.

“No está en su mejor momento, pero hay que recuperarlo para los próximos partidos. No siempre los jugadores mantienen un rendimiento aceptable, pero hay que darle confianza y seguir adelante. Me preocupa levantar el ánimo de un par de jugadores que no están en un buen momento“, comentó junto con aclarar la situación de dos jugadores que no estuvieron citados.

“Óscar Opazo sufrió un esguince de tobillo, espero no sea nada grave. Marcos Bolados estuvo una semana sin entrenar y solo alcanzó a estar 3 días en práctica, hay que recuperarlo futbolísticamente”, cerró el técnico de 57 años.