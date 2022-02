Bastián Orellana tras sufrir portonazo: “Me da tristeza ver a jóvenes de 15 años buscando dinero fácil de esa manera”

Bastián Orellana, juvenil de Universidad de Chile, fue víctima de un portonazo a las afueras del Centro Deportivo Azul, lugar en el cual entrena con el resto del plantel de la U.

Cuatro personas, aparentemente menores de edad, amenazaron al jugador y lo bajaron de su vehículo, en el cual escaparon rápidamente. Horas después, el automóvil fue encontrado y dos de los delincuentes involucrados fueron detenidos.

En diálogo con LUN, el joven explicó que al llegar al recinto pasadas las 8 de la mañana “apareció un auto, me choca. Se bajaron cuatro tipos, dos por derecha y dos por izquierda. El que me bajo de mi auto estaba con el combo de construcción y el de la derecha con una pistola”.

En el complejo momento, Orellana señaló que “pensé en mis papás, me preocupé por ellos. Al margen de lo material, no quería darles un susto. Gracias a Dios no fue nada grave. Uno se pone a pensar la situación y claramente podrían haber pasado cosas mucho peores”.

Tras sufrir el delito, Bastián Orellana realizó una reflexión y mandó un mensaje. “Quiero invitar a los jóvenes que no busquen lo fácil. A que trabajen por su futuro, a que se esfuercen por ser reconocidos por lo bueno, por dejar algún legado, una marca buena”.

“Más que rabia, me da tristeza ver a los jóvenes de 15 años que teniendo un futuro por delante, buscan el dinero fácil de esa manera”, concluyó el jugador de la Universidad de Chile.