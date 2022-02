Arquero de Estudiantes se descontroló y lanzó puñetazos a hinchas de Huracán tras ser insultado

Un llamativo episodio se vivió en el fútbol argentino durante la noche de este martes. Mariano Andujar, arquero de Estudiantes de La Plata, terminó peleándose con los hinchas locales de Huracán tras el partido entre ambos equipos por la segunda fecha de la Copa de la Liga Argentina, duelo que culminó 3-2 en favor de la visita.

Al finalizar el cotejo, el experimentado portero de 38 años se descontroló luego de recibir múltiples insultos por parte de la hinchada rival que estaba detrás de su arco.

El guardameta argentino se acercó a los fanáticos de Huracán para encararlos y lanzó unos puñetazos hacia la reja, mientras el público siguió insultándolo.

Palabras de Mariano Andujar

Este miércoles, el arquero de Estudiantes se pronunció mediante sus redes sociales para desahogarse tras su reacción en la cancha. “A veces se pierde de vista que aparte de ser profesionales del deporte también somos personas de carne y hueso”, señaló.

“No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, al presidente y vice de Estudiantes”, comentó el meta trasandino.

Mariano Andujar explicó que su enfado se debió a que los hinchas insultaron a su padre, quien falleció. “A las tres/cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas”.

“Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol. Gracias a todos los que puedan comprender mi reacción. Y muchas gracias a la familia pincha por tantos mensajes de cariño”, concluyó.